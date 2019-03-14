الان تتابع بالفيديو: إضرام النار في 4 مقرات تابعة لقوات النظام في مشهد الإيرانية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

قام متظاهرون ايرانيون بإضرام النار في مقرات تابعة لقوات القمع في إيران وفي حركات استبسالية، أضرم أعضاء معاقل الانتفاضة في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية، النار في قاعدة لقوات الحرس وقاعدتين للبسيج القمعي ومقر لحوزة الجهل والجريمة للنظام.

كما نفذوا هذه الأعمال وخاطروا بأرواحهم، كون النظام قد خصّص دوريات راجلة وراكبة في محاولة منه لحماية هذه القواعد واعتقال عناصر معاقل الانتفاضة.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد وزع أعضاء معاقل الانتفاضة في مدينة مشهد وسائر المدن منشورات وبيانات وقاموا بكتابة شعارات على الجدران ضد النظام بشجاعة فائقة لكسر أجواء الكبت المفروضة من قبل النظام على المجتمع الإيراني.

Advertisements

وفي عملية جريئة، قام أعضاء معقل الانتفاضة رقم 599 بمدينة مشهد، بإضرام النار في مدخل إحدى قوات القمع التابعة لقوات الحرس المؤتمرة بإمرة خامنئي. فهذه الحركة المضادة للقمع والكبت نفذت بإلقاء الزجاجات الحارقة.

وترك أعضاء المعقل دعوة الهيئة الاجتماعية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية بشأن انتفاضة النار والاحتفال الوطني ليوم الثلاثاء الأخير في السنة الإيرانية المعروف بجهار شنبه سوري في الموقع.

وقد أعضاء معقل الانتفاضة رقم 921 بمدينة مشهد، وفي تحرك جريء ضد القمع والكبت أضرموا النار يوم 11 مارس في مدخل إحدى قواعد البسيج التابعة لقوات الحرس المسماة بقاعدة مقاومة البسيج صياد شيرازي وهم يهتفون «يوم ناري قادم في الثلاثاء الأخير للسنة – الموت لخامنئي والتحية جيش التحرير».

وفي تحرك ضد الكبت والقمع، قام أعضاء معقل الانتفاضة رقم 501 بمدينة مشهد يوم 11 مارس بتلبية دعوة منظمة مجاهدي خلق الإيرانيه لانتفاضة النار، وأضرموا النار في مدخل أحد مراكز القمع التابعة لقوات الحرس المسماة بمقاومة الباسيج وتركوا نسخة من دعوة الهيئة الاجتماعية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل البلاد بمناسبة الاحتفال الوطني للثلاثاء الأخير للسنة الإيرانية في الموقع.

كما شهدت التظاهرات الغاضبة إحراق صور بغيضة لمرشد ايران على خامنئي في خراسان الرضوية وساوه.