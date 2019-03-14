الان تتابع الإكوادور تغادر اتحاد دول أمريكا الجنوبية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الاكوادور- الخليج 365:
أعلنت الإكوادور قرارها مغادرة اتّحاد دول أمريكا الجنوبيّة (يوناسور)، وهي منظّمة تأسّست بمبادرة من الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو شافيز وتتّخذ من كيتو مقرّاً.
وقال رئيس الإكوادور لينين مورينو، الذي تولّى الرئاسة في العام 2017، خلفاً للرئيس اليساري رافايل كورييا، “أُعلن اليوم انسحابنا النهائي من يوناسور”.
واتّحاد دول أمريكا الجنوبيّة هو منتدى إقليمي للحوار السياسي تمّ إطلاقه في العام 2008 بمبادرة من شافيز ونظيره البرازيلي آنذاك لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ويهدف الاتّحاد إلى الحدّ من التوتّرات الإقليميّة في أميركا الجنوبيّة وتشكيل ثقل موازن لمنظّمة الدول الأمريكية التي تضمّ الولايات المتّحدة ويقع مقرّها الرئيسي في واشنطن.
وكان اتّحاد يوناسور يضمّ في الأصل 12 دولة عضو (الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، غيانا، الباراغواي، البيرو، سورينام، الأوروغواي وفنزويلا).
لكنّ الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وتشيلي والبيرو والباراغواي غادرت الاتحاد أو علقت مشاركتها فيه. كما لم يعد هناك أمين عام للاتحاد منذ يناير 2017.
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