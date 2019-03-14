واشنطن: لا ضرورة لهجوم تركي على سوريا

نفى مسؤول أمريكي، أمس الأربعاء، ما نقلته وسائل إعلام عن بحث الولايات المتحدة مع أنقرة هجوماً تركياً محتملاً في شمال شرق سوريا، وقال إن واشنطن لا تعتقد أن مثل هذه العمليات ضروري للتصدي للمخاوف الأمنية لأنقرة.
وكانت وسائل إعلام تركية رسمية، نقلت عن مسؤول عسكري تركي الثلاثاء، أن أنقرة تبحث مع الولايات المتحدة وروسيا هجوماً محتملاً على منطقةٍ في شمال شرق سوريا خاضعة لسيطرة مقاتلين يقودهم الأكراد.
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