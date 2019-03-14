رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي: استمرار المال القطري مهم لإبقاء الانقسام الفلسطيني

كشف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتياهو، أنه سمح للمال القطري بالدخول المنظم إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه بقوة السلاح، بهدف استمرار الانقسام الفلسطيني قائما، مشيرا إلى أن ذلك جزء من استراتيجية أوسع لإبقاء الوضع الحالي كما هو عليه بين الحركة الإرهابية وفتح.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الصهيونية، "نتنياهو أكد في حديثه أن استمرار المال القطري مهم لإبقاء الانقسام الفلسطيني خلال اجتماع لحزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه الاثنين"، مضيفا أن "أي شخص ضد الدولة الفلسطينية يجب أن يكون مع تحويل الأموال إلى غزة، لأن إبقاء الانقسام بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في غزة يساعد في منع إقامة الدولة الفلسطينية".

وسبق لرئيس الوزراء الصهيوني، الذي يستعد لخوض معركة انتخابية في أبريل المقبل، أن صرح أن آلية مراقبة الأموال القطرية أفضل من تلك الخاصة بأموال السلطة الفلسطينية.

جاءت هذه التصريحات بعدما سبق أن تفاخرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقرير لها بما تقدمه قطر من خدمات لدعم المخطط الصهيوني على حساب القضية الفلسطينية، إذ أكدت أن عصابة الدوحة حولت إلى حركة حماس في قطاع غزة أكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي بين السنوات 2012 إلى 2018، وفقا لتقرير قدمته الشهر الماضي جهة دولية إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت".

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وأضافت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير لها، أن هذه المبالغ دخلت إلى غزة بمصادقة الحكومة الإسرائيلية، كما أنه خلال العام 2018 وحده حولت قطر مبلغ 200 مليون دولار كمساعدات إنسانية، لتسديد أثمان وقود ورواتب الموظفين.

تقرير صحيفة هآرتس الإسرائيلية فضح حقيقة دور قطر في غزة، ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الدوحة اضطلعت بخدمة أهداف الاحتلال منذ 2012، متسترة خلف العمل الخيري لتمرير أجندة فصل القطاع المحاصر، بالتنسيق مع تل أبيب لتمرير الأموال إلى حماس وتعزيز الانقسام.

تصريحات نتنياهو الأخيرة التي تؤكد أن الأموال التي قدمها نظام تميم إلى حماس في قطاع غزة، خلال الأشهر القليلة الماضية، حقق الهدف المنشود وهو الانفصال بين الضفة الغربية والقطاع، ما يشير إلى الدور المشبوه الذي تؤديه حكومة قطر، التي تشارك بشكل كبير في سلخ غزة عن نسيج المجتمع الفلسطيني والوحدة المنشودة بين الفصائل المتناحرة في الأراضي المحتلة.