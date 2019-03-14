استئناف العمل في فنزويلا بعد انقطاع دام أسبوعًا جراء انقطاع الكهرباء

اسماء السيد - يُستأنف العمل في فنزويلا الخميس بعد أسبوع من توقفه جراء انقطاع انقطاع التيّار الكهربائي، الذي أصاب البلاد بالشلل منذ السابع من مارس، بحسب ما أعلن وزير الإعلام خورخي رودريغيز الأربعاء.

"الخليج 365": قال الوزير على الهواء مباشرةً "الرئيس نيكولاس مادورو قرر أن الأنشطة المدرسية والعمل يمكن أن يُستأنفا اليوم الخميس"، مشيرًا إلى أن التيار الكهربائي "تمت استعادته بنسبة 100%" في كل أنحاد البلاد تقريبًا.

وكانت الحكومة علقت كل أنشطة الإدارة العامة والمدارس في أعقاب انقطاع التيار الكهربائي يوم الخميس 7 مارس في الساعة 16:50 بالتوقيت المحلي (00:50 بتوقيت غرينتش). كما كانت كل المتاجر والخدمات مغلقة بسبب انقطاع الكهرباء.

عاد التيار تدريجًا منذ مساء الإثنين في كاراكاس وفي معظم ولايات البلاد، وفقًا للحكومة، باستثناء الولايات الغربية، وخاصة في منطقة ماراكايبو النفطية على الساحل. وليل الثلاثاء، أعلن مادورو "النصر في الحرب الكهربائية"، التي ألقى باللوم فيها على الولايات المتحدة.

