شكرا لقرائتكم خبر عن داليا زيادة : 16 منظمة مصرية تتلقى تمويلات من قطر لنشر شائعات ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت داليا زيادة رئيس ومؤسس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة ، إن هناك شبكة تابعة للإخوان فى بريطانيا تضم عدد كبير من المنظمات ،تتراوح ما بين منظمات خيرية وحقوقية، مهمتها تمويل بعض المنظمات داخل مصر معروفة بعينها بهدف ضرب الاستقرار فى مصر .

وأوضحت داليا زيادة فى تصريح خاص لـ" الخليج 365 " أن الرابطة المشكلة فى بريطانيا تعمل على تمويل حوالى 16 منظمة معروفة ومعلومة للجميع ومقراتها فى مصر ، وذلك بطريقة غير مباشرة ، موضحة أن شبكة منظمات بريطانيا تتلقى دعم من قطر وتقوم بطريقة غير مباشرة بتقديمه لعدد كبير من المنظمات فى مصر وبذلك يتم التمويل من خلال الوسطاء لتحقيق اغراض سياسية معينة تخدم الأجندة السياسية لقطر.

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وتابعت مؤسس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة ، أن المنظمات المصرية تتلقى التمويلات وتبدأ فى تنفيذ المخططات والأجندات المرسومة لهم بما يخدم سياسة قطر ، وتحقيق أغراض معينة تهدف لزعزهة الاستقرار فى مصر وبعض الدول العربية من خلال تزييف الحقائق والشائعات للإضرار بالأمن القومى المصرى.