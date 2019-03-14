مجلس الوزراء: تشديد عقوبات «التعاطي» وفصل «موظفي الاستروكس»

كتب: محمد مجدى

أعلنت رئاسة الوزراء، أمس، استعانة وزارة التضامن باللاعب المصرى العالمى محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، فى المرحلة الرابعة من حملة «أنت أقوى من المخدرات»، بهدف رفع الوعى العام بمشكلة الإدمان، وزيادة الطلب على العلاج منه، لافتة إلى أن مساهمته فى مكافحة المخدرات خلال 2018 زادت نسبة الاتصالات على الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بـ400%.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الحكومة بضرورة العمل على مواجهة الإدمان، والفصل الفورى للمدمنين من الجهاز الإدارى للدولة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى،...