4 مليارات دولار تبادل تجاري بين إسرائيل وتركيا رغم التراشق

24- إمارات

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"الدكتاتور"، في رد على تصريحات للمتحدث باسم أردوغان، قال فيها إن إسرائيل دولة عنصرية.

وتزامن السجال بين أنقرة وتل أبيب، مع كشف بيانات إسرائيلية حديثة، عن حجم التبادل التجارى مع تركيا والذى يتخطى الـ 4 مليار دولار، لتظل تركيا في المركز الأول من حيث التبادل التجاري مع إسرائيل على مستوى الدول الإسلامية، وفق زمان التركية اليوم الأربعاء.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانات نقلاً عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، جاء فيها أن...