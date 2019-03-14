كتبت: إيمان على
حدد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أول أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا عليه، الجهة المسئولة عن تحديد قيمة التصالح فى المخالفات.
ويرصد "اليوم السابع" تفاصيل أعمال اللجنة المختصة بالمحافظة وتشكيلها:
- يحدد السعر الذى سيجرى على أساسه تقدير قيمة التصالح بأن ينشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ.
- تكون مهمة هذه اللجنة أن تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس سعر المتر بكل منطقة.
- تتشكل هذه اللجنة من: اثنين من ممثلى...
كانت هذه تفاصيل خبر كيف تتصالح فى محالفات البناء وفقًا للقانون الجديد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.