كيف تتصالح فى محالفات البناء وفقًا للقانون الجديد؟

كتبت: إيمان على



حدد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أول أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا عليه، الجهة المسئولة عن تحديد قيمة التصالح فى المخالفات.

ويرصد "اليوم السابع" تفاصيل أعمال اللجنة المختصة بالمحافظة وتشكيلها:

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- يحدد السعر الذى سيجرى على أساسه تقدير قيمة التصالح بأن ينشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ.

- تكون مهمة هذه اللجنة أن تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس سعر المتر بكل منطقة.

- تتشكل هذه اللجنة من: اثنين من ممثلى...