تأجيل تطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية بالقاهرة والجيزة لبعد شهر رمضان

كتب – إسلام سعيد

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، المتحدث الرسمى للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، الخاص بمنع تداول الطيور الحية، ورئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، أنه تم تأجيل تطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية، إلى ما بعد شهر رمضان بناءً على طلب رسمى من شعبة الدواجن.

وأضاف عبد العزيز السيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم مخاطبة مجلس الوزراء وفعلا سيتم تأجيل تطبيق حظر تداول الدواجن فى القاهرة والجيزة إلى يونيو المقبل بدلا من أول أبريل لأننا فى منتصف شهر مارس ولا يوجد فرصة لبدء التطبيق، مشيرا إلى أن هذا...