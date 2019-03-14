ضو: في صباح هذا النهار تحية الى البطريرك صفير مؤسس انتفاضة الشعب اللبناني

اشار منسق تجمع "من أجل السيادة" نوفل ضو في تصريح له الى انه "في صباح هذا النهار 14 آذار 2019، تحية الى البطريرك الكردينال مار نصرالله بطرس صفير، الصخرة التي لم تساوم، ولم تنزلق الى متاهات السلطة ومتطلباتها، فكان بحق مؤسس انتفاضة الشعب اللبناني، وباني مسيرة الصمود والمقاومة في مواجهة ترغيب الاحتلال السوري وترهيبه".

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