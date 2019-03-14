جابر: عدم إجراء اصلاحات "سيدر" معناه انّ هذا المؤتمر في خطر

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر أنّ عدم إجراء الاصلاحات المطلوبة من "سيدر"، معناه انّ هذا المؤتمر في خطر، مشيراً الى أن "المسألة ليست صعبة، هناك قوانين موجودة، ومرتبطة بمعظمها في موضوع الاصلاح".

ولفت جابر في حديث لـ"الجمهورية"إلى ان "المطلوب فقط لتسهيل سيدر وضع هذه القوانين موضع التنفيذ. وليكن عنوان المرحلة هو تطبيق القانون من أجل الحد من الفساد، ومن أجل ان نقنع المجتمع الدولي الذي نظّم مؤتمر سيدر للبنان، بأننا جديون، ونتمكن من خلال ذلك ان نستعيد ثقة العالم بها، التي هي الأساس في هذا المجال".