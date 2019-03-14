ميشال موسى: الجميع مصر على متابعة مكافحة الفساد

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى في حديث إذاعي إلى أن "الجميع مصر على متابعة مكافحة الفساد بشكل سليم من دون ضحايا وهذا الموضوع يحتاج للمتابعة ولإبقاء النوايا في الاتجاه عينه"، معتبراً أن "المؤشر الأهم الذي سيتمكن من ادخالنا في مرحلة الحل هو اقرار موازنة شفافة تضعنا في وضعية اصلاحية والموازنة ستتمكن من خفض العجز وهذه هي النقطة الأهم في عملها ونتمنى أن تحصل على اجماع الحكومة".

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