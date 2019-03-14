الرئيس عون تمنى التوفيق للبنانيين للمشاركين بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص

تمنى الرئيس ميشال عون في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "كل التوفيق لأبطالنا في البعثة اللبنانية المشاركين في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص". وقال: "نفتخر بكم وبإرادتكم التي تحدّت كل الصعوبات وادخلتكم ميدان التنافس الرياضي، وكل الشكر لمن آمن بقدراتكم وكان لكم الدعم والسند".

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