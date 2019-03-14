الجمهورية: ملف الحدود البحرية سيكون حاضرا بقوة بلقاء بري-بومبيو

أكدت مصادر عين التينة لـ"الجمهورية" انّ ملف الحدود البحرية المختلف عليها بين لبنان واسرائيل سيكون حاضراً بقوة في اللقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو خلال زيارته بيروت اواخر الاسبوع المقبل، بالتوازي مع تشديد رئيس المجلس على رفض ما سمّي بـ"خط هوف"، والتمسّك بحق لبنان الكامل في حدوده البحرية حتى آخر نقطة مياه، وما تكتنزه من ثروات من النفط والغاز، التي تحاول اسرائيل أن تسطو عليها.

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