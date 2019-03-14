أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين، أن بلاده ستعمل على مسألة السماح للصحفيين الروس بحضور الانتخابات في أوكرانيا، وسيضمن ذلك إجراء اتصالات مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ولفت كاراسين إلى انه "سنعمل من أجل أن يسمحوا للجميع بالحضور، لتكون العملية حضارية.. الخارجية تعمل كل يوم وممثلتنا في فيينا أيضاً، لذلك هذه الاتصالات لها طابع دائم، لكن للأسف، حتى الآن لا نرى أي نتائج إيجابية".
وكانت صحيفة "ايزفيستيا" الروسية قد أعلنت، نقلا عن مصادر في البرلمان الأوكراني، أن أكثرية الصحفيين الروس سيُمنعون من تغطية الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا من قلب الحدث، مضيفة أنه سيتم منح الترخيص بشكل انتقائي للصحف التي لا "تقوم بالدعاية لموقف موسكو".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: نعمل على السماح للصحفيين الروس بحضور الانتخابات بأوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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