مسؤول عسكري ايراني: سيندم من يهدد الشعب الايراني

اكد قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي اللواء غلام علي رشيد ان "ایران لن تبادرللحرب ضد احد لكنها مستعدة للرد على المعتدين"، مشددا على ان "من يهدد الشعب الايراني سيندم"، مشيراً إلى "اننا وفي الوقت الذي لن نبادر ابدا للتهديد والحرب مع اي دولة لكننا سنجعل من يهددون بمواجهة الشعب الايراني الابي يندمون على فعلتهم".

ولفت إلى أنه "بناء على ذلك فاننا وفي الوقت الذي لا نرحب باي حرب لكننا مستعدون تماما للرد على اي عدوان على بلادنا، وما نامله الا يضطرنا المعتدون لنجعلهم يدركون هذه القضية عمليا وعبر تكبيدهم اثمانا باهظة".

واشار اللواء رشيد الى عداء الرئيس الاميركي دونالد ترامب للشعب الايراني، قائلا: "ان ترامب وفي ظل التحريض من قبل الكيان الصهيوني والسعودية من قوة ايران الاقليمية قد شعر بالقلق وتصور بانه بفرضه الحظر عليها يمكنه خفض نفوذها بالمنطقة ولكن ما يجري في العراق وسوريا ولبنان والمنطقة عامة الا يدل على خطأ حسابات ترامب ومحرضيه ؟ ".