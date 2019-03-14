رئيس الاكوادور: سنغادر اتحاد دول السوق المشتركة لأميركا الجنوبية

أعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو، أن بلاده تعتزم مغادرة اتحاد دول السوق المشتركة لأميركا الجنوبية "يوناسور".
ولفت الرئيس في خطاب موجه للمواطنين بثه التلفزيوني الحكومي في الإكوادور إلى ان "نصف الدول الأعضاء في الجمعية لا يشاركون في أنشطتها، ولا يقدمون أي مساهمة. ومنصب الأمين العام شاغرا منذ أكثر من عامين".
يذكر أن اتحاد "يوناسور" المؤلف من 12 دولة أنشئ عام 2008 لتعزيز التكامل الإقليمي حصنا ضد النفوذ الأمريكي، لكنه أصبح غير فعال إلى حد كبير بسبب الانقسامات السياسية والصراع حول كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية والسياسية في فنزويلا.
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