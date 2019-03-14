عاصفة عنيفة تجتاح وسط الولايات المتحدة تسببت بإغلاق طُرق وانقطاع الكهرباء

اجتاحت عاصفة عنيفة ولايات نبراسكا وأيوا وكولورادو ووايومنغ الأميركية، وتسببت الثلوج والفيضانات في إغلاق طُرق وانقطاع التيار الكهربائي ما استدعى القيام بعمليات إجلاء.

وتمّ إعلان حال الطوارئ في ولاية كولورادو، وإلغاء أكثر من 1400 رحلة في مطار دنفر الذي أُغلقت مدارجه. وحرم مئات آلاف الأشخاص من الكهرباء بسبب تساقط الثلوج والرياح العاتية وفقا لصحيفة دنفر بوست. وأعلن بيت ريكيتس حاكم ولاية نبراسكا المجاورة إنّ هذه الأحوال الجوّية التي يُتوقّع أن تستمرّ بضعة أيّام قد تكون حدثًا عنيفًا للغاية، مشيراً إلى حدوث فيضانات وعمليّات إجلاء في مواقع كثيرة.

وقد تمّ وضع الحرس الوطني للولاية في حالة تأهب، إذ تخشى السلطات حدوث فيضانات قياسية.