العربية: إثيوبيا ترسل الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة إلى باريس

أفادت قناة "العربية" بأن سلطات إثيوبيا أرسلت الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة إلى باريس بعد رفض ألمانيا تحليله. وكانت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية قد قررت إرسال الصندوق الأسود الخاص بالطائرة المنكوبة إلى خارج البلاد لتحليل بياناته. يذكر أن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينج 737" قد تحطمت يوم الأحد الماضي وهي في طريقها من العاصمة أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي، وأسفرت عن مقتل 149 راكبا و 8 من أفراد الطاقم.

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