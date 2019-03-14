سلطات كولومبيا تقرر حظر جميع رحلات طائرات "بوينغ ماكس" فوق اراضيها

أعلنت هيئة الطيران المدني في أميركا الجنوبية، أن كولومبيا قررت حظر جميع رحلات طائرات "بوينغ ماكس" فوق أراضيها بعد الكارثة الأخيرة في إثيوبيا.

وكان عدد من الدول وشركات طيران عملاقة أمرت بتعليق استخدام طائرات بوينغ الأميركية، (طراز 737 ماكس) منذ حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية الأحد الماضي.

ويذكر ان 157 شخصا قتلوا في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وذلك بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.