أعلن حاكم ولاية لاجوس النيجيرية أكينونمي أمبودي أن عددا من الأشخاص قتلوا عندما انهار مبنى يضم مدرسة، بينما يواصل أفراد الإنقاذ البحث عن ناجين. وقال: "أنقذنا نحو 25 شخصا، وتوفي البعض".
وأثار انهيار المبنى الذي يضم مدرسة ابتدائية مخاوف من وجود ما يصل إلى 100 طفل وكثيرين غيرهم محاصرين تحت الأنقاض.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى وأكثر من 100 طفل تحت الأنقاض في انهيار مدرسة بنيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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