قتلى وجرحى وأكثر من 100 طفل تحت الأنقاض في انهيار مدرسة بنيجيريا

أعلن حاكم ولاية لاجوس النيجيرية أكينونمي أمبودي أن عددا من الأشخاص قتلوا عندما انهار مبنى يضم مدرسة، بينما يواصل أفراد الإنقاذ البحث عن ناجين. وقال: "أنقذنا نحو 25 شخصا، وتوفي البعض".

وأثار انهيار المبنى الذي يضم مدرسة ابتدائية مخاوف من وجود ما يصل إلى 100 طفل وكثيرين غيرهم محاصرين تحت الأنقاض.