الإكوادور تغادر اتّحاد دول أميركا الجنوبيّة نهائياً

أعلنت الإكوادور، قرارها مغادرة اتّحاد دول أميركا الجنوبيّة "يوناسور"، وهي منظّمة تأسّست بمبادرة من الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو شافيز وتتّخذ من كيتو مقرّاً. وكشف رئيس الإكوادور لينين مورينو الذي تولّى الرئاسة في العام 2017 خلفاً للرئيس اليساري رافايل كورييا، قرار انسحاب بلاده النهائي من "يوناسور".

و اتّحاد دول أميركا الجنوبيّة هو منتدى إقليمي للحوار السياسي تمّ إطلاقه في العام 2008 بمبادرة من شافيز ونظيره البرازيلي آنذاك لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. ويهدف الاتّحاد إلى الحدّ من التوتّرات الإقليميّة في أميركا الجنوبيّة وتشكيل ثقل موازن لمنظّمة الدول الأميركيّة التي تضمّ الولايات المتّحدة ويقع مقرّها الرئيسي في واشنطن.