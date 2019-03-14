أعلنت الإكوادور، قرارها مغادرة اتّحاد دول أميركا الجنوبيّة "يوناسور"، وهي منظّمة تأسّست بمبادرة من الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو شافيز وتتّخذ من كيتو مقرّاً. وكشف رئيس الإكوادور لينين مورينو الذي تولّى الرئاسة في العام 2017 خلفاً للرئيس اليساري رافايل كورييا، قرار انسحاب بلاده النهائي من "يوناسور".
و اتّحاد دول أميركا الجنوبيّة هو منتدى إقليمي للحوار السياسي تمّ إطلاقه في العام 2008 بمبادرة من شافيز ونظيره البرازيلي آنذاك لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. ويهدف الاتّحاد إلى الحدّ من التوتّرات الإقليميّة في أميركا الجنوبيّة وتشكيل ثقل موازن لمنظّمة الدول الأميركيّة التي تضمّ الولايات المتّحدة ويقع مقرّها الرئيسي في واشنطن.
كانت هذه تفاصيل خبر الإكوادور تغادر اتّحاد دول أميركا الجنوبيّة نهائياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.