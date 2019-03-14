أسوان تتعرض لعاصفة ترابية قوية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - (أ ش أ):
تعرضت مدينة أسوان، إلى عاصفة ترابية قوية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، غطت معظم أجزاء المدينة، وبلغت سرعتها مستويات كبيرة، حيث حجبت الرؤية في بعض المناطق وخاصة المناطق الغربية والصحراوية.
من جهتها، أعلنت محافظة أسوان، استعداداتها، لمواجهة أي تداعيات ناجمة عن العاصفة الترابية، وخاصة بالنسبة لمرفقي الإسعاف والإطفاء، والكهرباء.
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