فيسبوك: عطل خدماتنا ليس نتيجة هجوم إلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - سان فرانسيسكو(الولايات المتحدة) - (د ب أ): استبعدت شركة "فيسبوك" أن تكون هجمات إلكترونية هي السبب وراء تعطل تطبيقاتها الأربعة لعدة ساعات أمس الأربعاء. وبدأ المستخدمون يبلغون عن صعوبات في التسجيل بكل من فيسبوك وإنستجرام وواتس آب وماسنجر، حسب موقع "داون ديتكتور". Advertisements وأقرت الشركة العملاقة بهذه المشكلة بعد ساعتين من حدوثها. وقالت الشركة عبر تويتر: "نحن على دراية بأن بعض الأشخاص يتعذر عليهم حاليا استخدام عائلة تطبيقات فيسبوك، ونحن نعمل على حل هذه المسألة في أسرع وقت ممكن. وقالت إن ذلك العطل ليس نتيجة هجوم إلكتروني.

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