من "الخردة" صنعوا كنزا.. سواعد مصرية تُعيد 32 عربة ترام لشوارع الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

من بقايا الحديد صنعوا كنزا، شعارهم "ما تروه منتهي الصلاحية.. نراه أملاً جديدًا"؛ فبأدوات بسيطة ولمسات فنية أعادوا الحياة لعربات يستخدمها الآلاف يوميًا، دون أن يعرف معظمهم كيف كانت؟ وبماذا مرت قبل أشهر؟

تجربة جديدة يخوضها عمال الورش بهيئة النقل العام في الإسكندرية، بتحويل الخردة ومخلفات الترام إلى عربات صالحة للعمل من جديد بدلاً من بيعها في أسواق الخردة بثمن بخس، ما يوفر على الدولة ملايين الجنيهات.

المرفق التاريخي

قبل 123 عامًا، قطع ترام الإسكندرية أول رحلة له من محطة الرمل إلى منطقة بولكلى، بعربات ثلاث تجرها الخيول، قبل أن يتحول للعمل بالبخار ثم الكهرباء، وتمتد خطوطه لتربط بين أحياء عروس البحر المتوسط شرقًا وغربًا.

وبمرور السنوات على المرفق التاريخي، أحد أرخص وسائل المواصلات في الإسكندرية، بدأت عرباته تفقد بريقها واحدة تلو الأخرى، بعدما أكلها الصدأ وانتهى عمرها الافتراضي.

32 عربة ترام

وفي ورش الترام بمناطق "كرموز، محرم بك، مصطفى كامل"، قضى العمال نحو 3 سنوات، نجحوا خلالها في إعادة الحياة والرونق لـ 32 عربة ترام، وتحويلها من قطعة خردة إلى ترام جديد بات يليق بالمظهر الحضاري للعاصمة الثانية.

"لدينا عربات ترام دنمركية الصنع يعود تاريخ تصنيعها لعام 1959، وأخرى يابانية الصنع يزيد عمرها على 37 عامًا، أصبحت أعمال الصيانة الدورية لها غير مجدية.. ما استدعى خروجها من الخدمة" يقول المهندس مجدي جابر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الترام بهيئة النقل العام بالإسكندرية.

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الألوان الأربعة

ويروي "جابر" رحلة العربات المتكهنة من الخردة إلى القضبان مرة أخرى، مؤكدًا أن معظم عربات الترام التي جرى إحياؤها من جديد كانت حالتها سيئة جدًا وغير صالحة للعمل وتشبه الخردة بعد انتهاء عمرها الافتراضي.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشئون الترام، أن العربات الـ 32 خضعت لعملية إحلال وتطوير كاملة بواسطة عمال ورش الترام شملت تغيير "الشاسيه" والسقف والمقاعد والأجزاء الميكانيكية والكهربائية بالكامل، بالإضافة إلى طلائها بأحد الألوان الأربعة "أخضر، أحمر، أصفر، أزرق".

100 ألف جنيه

ومن جانبه، كشف اللواء خالد عليوة، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، إن تطوير ورفع كفاءة عربة الترام الواحدة يستغرق مدة شهر أو شهرين على الأكثر قبل أن تعود للعمل من جديد، بتكلفة تتراوح بين 70 إلى 100 ألف جنيه.

وأشار عليوة، في تصريح لـ"الخليج 365، إلى أن عمال ورش الهيئة نجحوا على مدار 3 سنوات في تطوير وإحياء 60% من عربات مرفق ترام الإسكندرية التي تعمل حاليا على خطي "الرمل، والمدينة"، قائلا:"لدينا عمال مهرة لو توافرت لهم الإمكانات يبدعون".

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، أنه سيتم إطلاق 6 عربات جرى تطويرها بأيد عمال الورش خلال احتفالية تدشين الترام المكيف الجديد على خط "سان ستيفانو – رأس التين" الأسبوع المقبل، مؤكدًا على البدء في تنفيذ خطة لتطوير ورش الهيئة للانتهاء من تطوير عربات مرفق الترام بالكامل.

يشار إلى أن هيئة النقل العام بالإسكندرية تبدأ الأسبوع المقبل تشغيل أول ترام مكيف، والذي يعد أحدث وحدة استخداما للتكنولوجيا المتطورة في عملية التحكم بالسير أو الفرملة، ومزودة بخدمة الإنترنت، وذلك ضمن عقد توريد يضم 15 ترام مفصلي جديد بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 17.5 مليون دولار.​