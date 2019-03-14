اليوم.. "التعليم" تنتهي من تلقي تظلمات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تنتهي اليوم الخميس، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من تلقى تظلمات وشكاوى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، والتى كانتقد بدأتها الوزارة خلال اليومين الماضيين.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت
عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسى للعام الحالى 2018/2019 فى ضوء احتياج الإدارات التعليمية.
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