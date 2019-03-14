قوات سوريا الديموقراطية تتصدى لهجومين مضادين لـ "داعش" في الباغوز

قالت قوات سوريا الديموقراطية، إنها نجحت في التصدي لهجومين مضادين شنهما مقاتلو تنظيم داعش أمس، في الباغوز على القوات التي تقترب من فرض سيطرتها على آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا.

وأضافت أنها أحبطت هجمات لتنظيم داعش خلال المعركة النهائية على الباغوز التي تضم مجموعة من القرى والأراضي الزراعية بالقرب من الحدود العراقية.

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديموقراطية إن تمظيم داعش شنت هجومها المضاد الثاني مستغلة تصاعد الدخان في سماء الباغوز، وأضاف أن القتال لا يزال مستمرا لكن التنظيم لم يحرز أي تقدم وجرى إيقافه.

قال مصطفى بالي مدير ال??مركز الإعلامي لقوات سوريا الديموقراطية إن "اشتباكات مباشرة عنيفة" أسفرت عن "قتل 38 إرهابياً بينهم ثمانية انتحاريين"، وأضاف "ارتقى أربعة من مقاتلينا شهداء وأصيب ثمانية بجراح".

الديموقراطية إن "اشتباكات مباشرة عنيفة" أسفرت عن "قتل 38 إرهابياً بينهم ثمانية انتحاريين"، وأضاف "ارتقى أربعة من مقاتلينا شهداء وأصيب ثمانية بجراح".

وتابع قائلا "تقدمت قواتنا اليوم وسيطرت على عدة نقاط".

وتصاعدت سحب كثيفة من الدخان الأسود فوق الباغوز بعد ظهرأمس وسُمع دوي طلقات نارية وانفجارات وأزيز طائرات في المعركة .

وسوى القتال كثيراً من المنازل بالأرض تماماً في الباغوز حيث تظهر أيضا آثار الضربات الصاروخية على الطرق.

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