مثير.. محاكمة لاعب سابق في الوداد البيضاوي بتهمة الاتجار في المخدرات

عقدت المحكمة الابتدائية عين السبع في الدار البيضاء أولى جلسات محاكمة اللاعب السابق بالنادي الوداد البيضاوي(ع.م)، المتهم بالاتجار في الكوكايين رفقة شخص آخر، يوم أمس، فيما تم إطلاق سراح متهمين آخرين، من بينهم ابن مسؤول أمني.

وكانت مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية مولاي رشيد بالدار البيضاء اعتقلت قبل أيام، 4 أشخاص على متن سيارة بدون تأمين، وأسفر التفتيش على العثور على 3 كبسولات من الكوكايين ومبالغ مالية هامة، من بين هؤلاء الأشخاص لاعب الوداد السابق وابن مسؤول أمني.

وحسب مصادر “اليوم 24″، تم تقديم المشتبه فيهم الأربعة إلى محكمة الابتدائية عين السبع يوم أمس الثلاثاء، حيث تقرر إطلاق سراح اثنين منهم، ضمنهما ابن المسؤول الأمني، فيما تقرر إحالة اللاعب السابق للوداد وشخص آخر على قاعة 4، للمحاكمة، حيث التمس تأجيل الجلسة للحصول على الدفاع، قبل إيداعهما السجن عكاشة.