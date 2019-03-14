عقدت المحكمة الابتدائية عين السبع في الدار البيضاء أولى جلسات محاكمة اللاعب السابق بالنادي الوداد البيضاوي(ع.م)، المتهم بالاتجار في الكوكايين رفقة شخص آخر، يوم أمس، فيما تم إطلاق سراح متهمين آخرين، من بينهم ابن مسؤول أمني.
وكانت مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية مولاي رشيد بالدار البيضاء اعتقلت قبل أيام، 4 أشخاص على متن سيارة بدون تأمين، وأسفر التفتيش على العثور على 3 كبسولات من الكوكايين ومبالغ مالية هامة، من بين هؤلاء الأشخاص لاعب الوداد السابق وابن مسؤول أمني.
وحسب مصادر “اليوم 24″، تم تقديم المشتبه فيهم الأربعة إلى محكمة الابتدائية عين السبع يوم أمس الثلاثاء، حيث تقرر إطلاق سراح اثنين منهم، ضمنهما ابن المسؤول الأمني، فيما تقرر إحالة اللاعب السابق للوداد وشخص آخر على قاعة 4، للمحاكمة، حيث التمس تأجيل الجلسة للحصول على الدفاع، قبل إيداعهما السجن عكاشة.
كانت هذه تفاصيل خبر مثير.. محاكمة لاعب سابق في الوداد البيضاوي بتهمة الاتجار في المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.