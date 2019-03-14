أمريكا تحذر مواطنيها من زيارة مناطق في الهند

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تفجير في إقليم كشمير

دعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها، اليوم الأربعاء، إلى أخذ الحيطة والحذر عند زيارة بعض المناطق في الهند؛ لانتشار الجريمة والإرهاب فيها. وناشد مكتب الشؤون القنصلية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، عبر موقعه الرسمي اليوم، المواطنين بعدم السفر إلى الشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير؛ نظرًا لنشوب اضطرابات مدنية هناك. كما حذر من الاقتراب من الحدود الهندية- الباكستانية بمسافة تصل إلى 10 كيلومترات؛ بسبب احتمالية اندلاع صراع مسلح.

وتم حظر موظفي الحكومة الأمريكية من السفر إلى مدن هندية، منها آسام وأروناتشال براديش وميزورام وناجالاند وميجالايا ومانيبور، بدون ترخيص خاص. الأسبوع قبل الماضي، رصدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الأوضاع الميدانية في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، والذي شهد احتدام المواجهات بين الجارتين

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