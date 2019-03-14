حسام رضوان
رفضت السلطات الأمريكية، تأشيرة أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لحضور اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في ميامي.
وفي حين لا يزال يحيط الغموض سبب الرفض، خاصة أن واشنطن لا تفرض قيودا خاصة على مدغشقر، فإنها ليست المرة الأولى التي ترفض الولايات المتحدة تأشيرات لمسئولين أفارقة.
وخلال نوفمبر 2018، رفضت السلطات الأمريكية تأشيرات مسئولي نادي أشانتي كوتوكو الغاني، لحضور فعاليات "Soccerex" في ميامي، ولم يعرف سبب الرفض أيضًا، بحسب موقع "Ghana soccernet".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رفض تأشيرة أحمد أحمد.. عنصرية أمريكا تعود تجاه الأفارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.