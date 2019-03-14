100 مليون صحة: ما زالت الفرصة متاحة أمام محافظات المرحلتين الأولى والثانية

إيفون مدحت

قالت الدكتورة ريهام غلاب، مديرة حملة «100 مليون صحة»، إن الدولة ممثلة في وزارة الصحة أصبحت تملك ملفات عن الحالة الصحية لـ39 مليون مواطن تم توقيع الكشف عليهم حتى الآن.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن الوزارة تتابع الحالات الصحية التي تم فحصها وتحرص على تلقي كل حالة العلاج في المواعيد المقررة.

وأشارت إلى بدء المرحلة الثالثة من الحملة القومية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية مطلع الشهر الجاري، متابعة أن محافظات المرحلتين...