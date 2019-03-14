ماي: التطورات حول بريكست قد تؤدي إلى عدم خروج بريطانيا من اتحاد أوروبا

رأت رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن التطورات الأخيرة حول بريكست يمكن أن تؤدي في النهاية إلي عدم خروج بلادها من الاتحاد "مطلقاً".

وأضافت ماي أن ذلك "سيضر بالثقة الهشة بين الشعب وأعضاء" مجلس العموم البريطاني، موضحة أنه من الممكن أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي طبقاً للاتفاقية التي توصلت إليها الحكومة خلال العامين الماضيين. ولفتت إلى انه "نسعى إلى التوصل إلى صفقة مختلفة" على الرغم من الاتحاد الأوروبي أعلن أن الصفقة الحالية هي الوحيدة المتاحة.

وأكدت ماي أنه إذا ما وجد البرلمان خلال الأيام القادمة طريقاً آخر لدعم صفقة فإنه سيسمح للحكومة بتمديد قصير محدود وفني للمادة 50، الخاصة بإطلاق عملية بريكست، وذلك من أجل منح مزيد من الوقت لتمرير التشريع اللازم والتوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مسبقاً مع الاتحاد الأوروبي.