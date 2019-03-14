وزير الاتصالات بفنزويلا:استعادة الكهرباء بشكل كامل بجميع أنحاء البلاد

أعلن وزير الاتصالات والمعلومات في فنزويلا، خورخي رودريغيز، أنه تم استعادة التيار الكهرباء في جميع أنحاء من فنزويلا بشكل كامل.

وقال: "اليوم تم استعادة إمدادات الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني بنسبة 100 بالمئة".

يذكر انه تفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.