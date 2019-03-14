أعلنت وزارة التعليم الماليزية أنها أغلقت 34 مدرسة، بعدما تسبب ما يشتبه في أنه تسرب كيمياوي الأسبوع الماضي في إصابة أكثر من 200 تلميذ ومدرس وآخرين بالتسمم. وتعتقد السلطات أن التسمم ناتج عن مخلفات سامة أُلقيت في نهر قريب من المدارس في ولاية جوهور بجنوب البلاد.
وأفاد وزير التعليم مزلي مالك في بيان على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "للأسف، تم إبلاغي اليوم بأن الموقف يزداد خطورة".مشيرا الى " ان أمرت بإغلاق كل المدارس في نطاق دائرة نصف قطرها ثلاثة كيلومترات على الفور".
وارتفع عدد الأشخاص الذين تم علاجهم إلى 207 مقابل 35 في الأسبوع الماضي. فحتى يوم الاثنين، كان هناك 44 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات، من بينهم ستة في الرعاية المركزة. ومن بين هؤلاء 33 تلميذا.
كانت هذه تفاصيل خبر حالات تسمم بصفوف الطلاب تدفع السلطات الماليزية الى إغلاق 34 مدرسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.