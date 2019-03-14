حالات تسمم بصفوف الطلاب تدفع السلطات الماليزية الى إغلاق 34 مدرسة

أعلنت وزارة التعليم الماليزية أنها أغلقت 34 مدرسة، بعدما تسبب ما يشتبه في أنه تسرب كيمياوي الأسبوع الماضي في إصابة أكثر من 200 تلميذ ومدرس وآخرين بالتسمم. وتعتقد السلطات أن التسمم ناتج عن مخلفات سامة أُلقيت في نهر قريب من المدارس في ولاية جوهور بجنوب البلاد.

وأفاد وزير التعليم مزلي مالك في بيان على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "للأسف، تم إبلاغي اليوم بأن الموقف يزداد خطورة".مشيرا الى " ان أمرت بإغلاق كل المدارس في نطاق دائرة نصف قطرها ثلاثة كيلومترات على الفور".

وارتفع عدد الأشخاص الذين تم علاجهم إلى 207 مقابل 35 في الأسبوع الماضي. فحتى يوم الاثنين، كان هناك 44 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات، من بينهم ستة في الرعاية المركزة. ومن بين هؤلاء 33 تلميذا.