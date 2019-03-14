فيسبوك: نحن على علم بأن بعض المستخدمين حول العالم يواجهون صعوبات في استخدام التطبيق

أكدت شركة "فيسبوك" "أننا على علم بأن بعض المستخدمين حول العالم يواجهون صعوبات في استخدام التطبيق".
يذكر أن مواقع "فيسبوك" و"إنستغرام" وواتسآب أصيبت بخلل فني أدى إلى تعطلها في عدد من مناطق العالم.
وعبّر كثيرين من المستخدمين عن مخاوفهم من احتمال إصابة تلك المواقع بهجمات سيبرانية من نوع جديد، أو تعرض بياناتهم للسرقة، مستذكرين قضية تسرّب معلومات شخصية تخص ما يصل إلى 87 مليونا من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي فسبوك العام الماضي ووصولها على نحو غير مشروع لشركة "كامبريدج أناليتيكا"، التي عملت مع الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2016.
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