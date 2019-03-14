أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله في حديث تلفزيوني له أنه "واضح أن هناك تأثير سلبي لزيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الى سوريا، وهذا انعكس سلبا على المجتمع الدولي وليس الحكومة".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: هناك تأثير سلبي لزيارة الغريب الى سوريا وذلك انعكس على المجتمع الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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