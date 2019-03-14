الأخبار: الوفد اللبناني ينسحب من اجتماع التعاون الاسلامي بالرباط ويعود بعد تدخلات

علمت "الأخبار" ان النائب إيهاب حمادة سجّل استهجان الوفد اللبناني للخروج على النظام الداخلي والآليات المرعية في الدورة الـ14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في الرباط، كون التوصيات المقترحة لم تُحل سابقاً على اللجنة التنفيذية لدرسها ووضعها على جدول الأعمال وفق الأصول، وأن ما يُطلب حذفه مرّ عبر اللجان المختصة وأُقرّ، فبادره رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ بالسؤال: "هل أنت مندوب لبنان أم ايران؟"، ليحتدم النقاش ويردّ عليه حمادة بالقول: "بأي حق انت هنا وأنتم لا برلمان منتخب في بلادكم؟ أنت المستجلَب فيما نحن العرب الأقحاح الذين حفظنا كرامة العرب والمسلمين"، قبل أن ينسحب الوفد اللبناني من الجلسة ليعود بعد تدخلات.

واللافت أن المندوب السعودي رفض، في الوقت نفسه، اقتراحاً تركياً بتضمين البيان الختامي فقرة تتعلق بـ«الوضع الانساني للمسلمين في اليمن» بذريعة أن الأمر لم يُطرح سابقاً على اللجنة التنفيذية! ورغم الموافقة السودانية والتأييد السوري واللبناني وكامل المجموعة الافريقية للاقتراح التركي، استمات آل الشيخ في رفض الاقتراح، وتضامن معه رئيس مجلس النواب المغربي الذي طلب من الأمانة العامة إعداد تقرير عن «أوضاع المسلمين في اليمن وغير اليمن لمناقشته في وقت لاحق".

وعلمت "الأخبار" أن الوفد اللبناني اقترح شطب كلمة "الاحتلال الصهيوني اسرائيل" أينما وردت في البيان الختامي واستخدام عبارة "الكيان الصهيوني الغاصب" من دون استخدام لفظ "إسرائيل"، فتم إقرار الاقتراح.