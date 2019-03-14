نشر صحيفة تركية صورة للبغدادي داخل مدرعة أميركية

نشرت صحيفة "يني شفق" التركية صورة قالت إنها لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، واتهمت الولايات المتحدة بالإعداد لـ"مؤامرة جديدة" مع التنظيم المتطرف. ويظهر البغدادي في الصورة داخل سيارة أميركية مدرعة على ما يبدو، ونقلت الصحيفة معلومات تفيد بأن مسلحين من داعش فارين من الباغوز، أكدوا صحة الصورة، لكنها لم تحصل الصحيفة على معلومات حول مكان وتوقيت التقاط الصورة.

وذكرت الصحيفة أن المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) استجوبت نحو ألفين من مسلحي داعش من معسكرات خاضعة لحزب العمال الكردستاني، مضيفة أن 140 منهم حصلوا على جوازات سفر مزيفة. وذكرت أن "سي آي إيه" أعلنت عدة مناطق من دير الزور مناطق عسكرية وأغلقتها لدخول السكان المدنيين وخروجهم منها. ويقوم البنتاغون، وفق الصحيفة، في المناطق التابعة له باستجواب أفراد مختارين، ويتم بعد ذلك نقل المقاتلين إلى نقاط تجمع داعش في معسكرات، وبعضهم الآخر إلى معسكرات سرية يتم تحديدها من قبل وكالة المخابرات المركزية.

وزعمت الصحيفة أن ممثلين عن المخابرات الإسرائيلية والفرنسية والبريطانية يزورون تلك المعسكرات السرية، ويتم فيها إعداد وتوزيع البطاقات الشخصية وجوازات السفر من أجل توفير خروج الإرهابيين عبر العراق.

وقد استسلم الآلاف من مقاتلي داعش في الجيب الأخير للتنظيم في الباغوز خلال الأيام الماضية، بحسب قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، بينما ليس معروفا بعد مصير قائد التنظيم أبو بكر البغدادي.