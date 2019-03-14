الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل بتعز.. ومقتل مدني بانفجار لغم حوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحد جنود الجيش اليمني في صعدة - أرشيفية

تمكنت قوات الجيش اليمني، فجر الخميس، من إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي والتصدي لهجوم قام به عناصرها في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.



وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية" إن قوات الجيش اليمني تصدت لهجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة عصيفرة شمال مدينة تعز.

وأضاف المصدر أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الطرفين استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتمكنت وحدات الجيش اليمني من صد هجوم المليشيا وكبدتها عددا من القتلى والجرحى.



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وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية لـ"العين الإخبارية" بمقتل مدني في انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية في إحدى قرى مديرية حيفان جنوب تعز.



وأكدت المصادر أن عابد محمد عبده فارع قتل بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي وهو في طريقه لتسلم مساعدات غذائية في محلة العقار بقرية "حارات" التابعة لعزلة الأعبوس في مديرية حيفان.



كانت مليشيا الحوثي قد عمدت إلى زراعة كميات كبيرة من الألغام في مدينة تعز وريفها وما زالت تحصد أرواح المدنيين من سكان المحافظة.

