شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" ترسل رسائل sms لأعضائها للمشاركة فى انتخابات التجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت نقابة الصحفيين رسائل sms لأعضاء الجمعية العمومية للمشار كة فى الاجتماع العادى المقرر عقده الجمعة القادمة الموافق 15 مارس الجارى ، وذلك حال اكتمال النصاب القانونى بـ 25 % .

كما تضمنت الرسالة مقر اللجنة الانتخابية للصحفيين داخل مقر النقابة .

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين،وضعت عددًا من الإرشادات للناخبين فى الانعقاد الثانى للجمعية العمومية 15 مارس، وجاءت الإرشادات الأتية:

- تسجيل الحضور يبدأ من الساعة 10 صباحا وحتى 12 ظهرا ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة .

- فى حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور 25% يبدأ الاجتماع مباشرة بمسرح النقابة بالطابق الأرضى لمناقشة جدول الأعمال .

- لا تبدأ عملية التصويت إلا عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية وتلاوة التوصيات.

-عقب اكتمال الجمعية العمومية تتوقف عمليات تسجيل الحضور، ويحق للزملاء الذين لم يسجلوا أسماءهم التوجه مباشرة إلى اللجان الانتخابية.

- فى حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية بحضور 25 % من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة يؤجل انعقادها الى الجمعة 29 مارس 2019 ويكون انعقادها صحيحًا بنفس النسبة السابقة وهو 25 % من الأعضاء المسددين للاشتراك .

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- فى حالة عدم حصول أحد المرشحين لمنصب النقيب على الأغلبية المطلقة وهى 50% +1 من الأصوات الصحيحة تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات فى اليوم الثانى 16 مارس 2019 من الساعة الثالثة ظهرا إلى الساعة السابعة مساءً، ويكون الانتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوى الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية .

- يكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

- فرز الأصوات يتم بصورة علنية بقاعة حسنين هيكل .

- ضرورة سداد اشتراك النقابة لعام 2018 على الأقل ويجوز سداد الاشتراك فى نفس يوم التصويت .

- كتابة الاسم "ثلاثى" فى حالة تشابه الأسماء.اية اضافة أو إشارة فى ورقة الانتخاب تبطلها .

- ضرورة اختيار مرشح واحد لمنصب النقيب.

- ضرورة اختيار 6 أسماء فقط لعضوية المجلس فى ورقة الانتخاب والاختيار غير مقيد بعدد المرشحين تحت او فوق السن .

- تحديد فوق السن أو تحت السن يكون عند الفرز فقط باختيار أول ثلاثة زملاء أعلى أصوات تحت السن وإذا حصل زميل تحت السن على أصوات أعلى من الزملاء فوق السن تتم إضافته للفائزين، ويمكن أن يكون جميع الفائزين تحت السن.