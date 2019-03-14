شكرا لقرائتكم خبر عن التجمع ينظم فعالية لتأبين نبيل زكي بالتزامن مع انعقاد مؤتمره الحزب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد العال،رئيس حزب التجمع ،أن الحزب سينظم فعالية لتأبين الراحل نبيل زكي،المتحدث السابق باسم الحزب ورئيس تحرير جريدة الاهالى السابق ،فى شهر ابريل القادم، لافتا ان الحزب فقد قيمه كبيرة من قاماته بوفاته.

ولفت رئيس حزب التجمع ، الى أن الحزب فقد خلال الفترة الماضية رموز هامة لهم تجاربهم الفريدة في الوطنية والتمسك بمبادئ العدالة الاجتماعية واليسار أولهم خالد محيي الدين وحسين عبد الرازق ونبيل زكى ، موضحا انه سيكون هناك فعالية لتأبين هذه الرموز بالتزامن مع انعقاد المؤتمر العام للحزب فى ابريل.

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ولفت إلى أن الحزب سيعقد مؤتمره العام وبحضور كافة المحافظات لانتخاب المناصب القيادية بالحزب.

يذكر أن الكاتب الصحفي نبيل زكي، كانت قد وافته المنية أمس الاول الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض.