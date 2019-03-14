محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
أعلنت شركة فيسبوك أنها تحقق في التأثير الكلي للصعوبات الفنية التي واجهها تطبيقا إنستجرام وماسنجر أمس الأربعاء.
وأضافت الشركة في بيان: "لا نزال نحقق في التأثير الكلي لهذ المسألة، بما في ذلك إمكانية إعادة تمويل المعلنين"، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.
وكانت خدمات فيسبوك وإنستجرام قد انقطعت لبعض الوقت أمس عن عدد كبير من المستخدمين حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر "فيسبوك" تحقق في تأثير تعطل خدماتها مؤقتا حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.