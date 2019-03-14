"فيسبوك" تحقق في تأثير تعطل خدماتها مؤقتا حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أعلنت شركة فيسبوك أنها تحقق في التأثير الكلي للصعوبات الفنية التي واجهها تطبيقا إنستجرام وماسنجر أمس الأربعاء.

وأضافت الشركة في بيان: "لا نزال نحقق في التأثير الكلي لهذ المسألة، بما في ذلك إمكانية إعادة تمويل المعلنين"، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.

وكانت خدمات فيسبوك وإنستجرام قد انقطعت لبعض الوقت أمس عن عدد كبير من المستخدمين حول العالم.