رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات: يجري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بزيارة إلى مقر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة. ومن المقرر أن يتفقد مدبولي، عددًا من المشروعات للوقوف على ما يتم تنفيذه.​

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