200 تطبيق على "جوجل بلاي" تهدد بيانات مستخدمي "أندرويد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

اكتشف باحثون في شركة "Check Point" المتخصصة في أمن المعلومات، وجود أكود برمجية خبيثة جديدة تهدد مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد"، متواجدة في مئات التطبيقات على متجر "جوجل بلاي".

ووفق ما ذكر موقع "techcrunch"، أطلق الباحثون على البرمجيات الخبيثة اسم "SimBad"، تقوم بالعمل تحت ستار منصات ترويج الإعلانات، وأصابت أكثر من 200 تطبيق، ووصل عدد تحميل تلك التطبيقات 150 مليون مرة.

وأوضح الباحثون أن برمجيات "SimBad" الخبيثة قادرة على فتح باب خلفي لتثبيت برامج ضارة إضافية، كطريقة لخداع آلية فحص التطبيقات التي يتبعها "جوجل بلاي".

وبمجرد التثبيت، تخفي البرمجيات الخبيثة التي تم تنزيلها أيقونة التطبيق وتستمر في الخلفية، ويتم تحميلها في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز.

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وبمجرد استرداد البرامج الضارة لتعليماتها من خادم الأوامر والتحكم، يتم تشغيل البرامج الضارة من خلال قوائم عناوين الويب في الخلفية، حيث تعرض الإعلانات لتوليد إيرادات احتيالية، وتسعى لخداع المستخدمين بواسطة إطارات التصفح المنبثقة والحصول على بياناتهم الشخصية وكلمات المرور وغيرها.

ونشرت شركة "Check Point" قائمة بالتطبيقات، التي أزالتها "جوجل" من متجرها بعد اكتشافها من قبل باحثي شركة أمن المعلومات.

ومن أشهر تلك التطبيقات تطبيق "Snow Heavy Excavator Simulator" الذي تم تحميله أكثر من 10 ملايين مرة، و"Hoverboard Racing" الذي تم تحميله أكثر من 5 ملايين مرة.

وللاطلاع على قائمة التطبيقات المصابة كاملة.. اضغط هنا.

جدير بالذكر أن "جوجل" تقوم دائمًا بإزالة التطبيقات الضارة من متجرها، وقد بلغ عدد التطبيقات المزالة في عام 2018 أكثر من 700000 تطبيق.​