وزيرة بريطانية تستقيل من الحكومة على خلفية "بريكست"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

أعلنت سارة نيوتون، الوزيرة بالحكومة البريطانية عبر حسابها على تويتر استقالتها لكي تكون "قادرة على التصويت لصالح إجراء يؤيد الالتزام بالخروج من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق".

وقالت نيوتون ، التي تنتمي إلى حزب المحافظين، في ساعة مبكرة صباح اليوم الخميس في بيان عبر حسابها على تويتر: "في الانتخابات العامة الماضية، حصلت على تفويض من الناخبين بأن أسهم في عملية البريكست بشكل منظم وبموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي".

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وأضافت: "اليوم أستقيل من الحكومة لكي أكون قادرة على التصويت على إجراء يثبت التزامي أمام الناخبين بترك الاتحاد في ظل اتفاق".

وصوت البرلمان البريطاني مساء أمس الأربعاء ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

ووافق النواب في مجلس العموم عل مقترح يستبعد إلى أجل غير مسمى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.