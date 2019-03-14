الحرب ضد «القاعدة» مفتوحة ومستمرة

بسام عبدالسلام (عدن)

أكدت قيادات محلية وأمنية في محافظة أبين، المضي قدماً في محاربة الإرهاب واجتثاث الخلايا الإجرامية المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، مشيرين إلى أن الحرب مع التنظيم الإرهابي مفتوحة ومستمرة في ظل الدعم والمساندة التي تقدمها قوات التحالف العربي لتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة.

وأكد نائب محافظ أبين، أمين عام المجلس المحلي مهدي الحامد، خلال حفل التأبين الذي أقيم لنائب قائد قوات الحزام الأمني فهد غرامة الذي اغتيل برصاص إرهابيين منتصف ديسمبر الماضي، أن قوات الحزام الأمني والتدخل السريع في أبين وبقية الأجهزة الأمنية الأخرى تلعب دوراً محورياً في استتباب الأمن وإعادة السكينة العامة لمديريات المحافظة كافة، مشيراً إلى أن القوات الأمنية تبذل جهوداً كبيرة في حفظ الأمن وملاحقة فلول التطرف والإرهاب في عموم مديريات ومناطق المحافظة. وأضاف أن «إعادة الأمن والاستقرار دفعت بعجلة التنمية إلى الأمام من خلال المشاريع التنموية التي جرى ويجري تنفيذها في عدد من مديريات أبين»، مثمناً الدعم والمساندة الكبيرة التي تقدمها دول التحالف العربي في إسناد الأجهزة الأمنية للقيام بمهامها في ترسيخ الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب والتطرف، وتقديم الدعم التنموي والإنساني لتطبيع الأوضاع في مختلف المجالات.

بدوره، أكد قائد قوات الحزام الأمني والتدخل السريع في أبين العميد عبداللطيف السيد، أن الحرب التي تعيشها أبين ضد «القاعدة» هي حرب فاصلة ولا رجعة عنها حتى إنهاء وجود التنظيم الإرهابي وإعادة الاستقرار إلى المحافظة بشكل كامل، وقال إن قوات الحزام الأمني والتدخل السريع قدمت تضحيات كبيرة من أجل أن تعيش أبين حرة ومستقرة بعيداً عن الإرهاب والتطرف.

وأكد أن محافظة أبين مؤمنة وتعيش أوضاعاً مستقرة، وأن العمليات الأخيرة التي شهدتها مناطق المحافظة الوسطى أو المحفد ما هي إلا خلايا إرهابية تحاول إثبات حضورها، وسيتم تعقبها والقضاء عليها الفترة المقبلة.