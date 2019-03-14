الشعبة البرلمانية: موقف الإمارات راسخ في دعم فلسطين

الرباط (الاتحاد)

شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع التاسع للجنة فلسطين، إحدى اللجان الدائمة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الرابعة عشرة، في مدينة الرباط –المملكة المغربية، خلال الفترة 11 إلى 14 مارس الجاري.

وترأس الوفد محمد سالم بن كردوس العامري، وضم في عضويته كل من: خليفة سهيل المزروعي، وصالح مبارك العامري، ومطر حمد الشامسي، وعائشة راشد ليتيم، وأحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس. وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وتداعيات نقل السفارة الأميركية إلى القدس على الوضع السياسي في المنطقة، والتأكيد على أهمية وحدة الصف الفلسطيني والمصالحة الوطنية.

وقال محمد بن كردوس العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي: «لا تزال القضية الفلسطينية في صدارة اهتمامات السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من ثوابت سياسية وأخلاقية ودينية لا تتغير، والموقف الإماراتي كان ومازال راسخاً في دعم القضية الفلسطينية، ونضال شعبها، لاستعادة حقوقه الوطنية وإقامة دولته المستقلة، ونشدد على ضرورة التصدي للخروقات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، وضرورة أن تتحمل المسؤولية القانونية عما ارتكبته وترتكبه من جرائم تنتهك مبادئ القانون الدولي والإنساني».

وأضاف: «إن قرار الرئيس الأميركي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، يمثل تحدياً صارخاً لأسس ومبادئ القانون الدولي التي تعتبر كل الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشرقية ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديموغرافية، لاغية وباطلة، كما أنه يناقض قرارات مجلس الأمن التي أكدت عدم المساس بوضعية القدس، خاصة قرارات مجلس الأمن رقم 465 و476 و478/‏1980/‏، 2334/‏2016».

وطالبت الشعبة البرلمانية الإماراتية بضرورة الاتفاق على مجموعة من الإجراءات والتدابير العملية لمواجهة تداعيات القرار الأميركي بنقل السفارة إلى مدينة القدس، خاصة أن منطقتنا العربية تمر بظروف عصيبة، وأوضاع غير مسبوقة في الأمن والسلام والاستقرار، بالإضافة إلى انتشار الجماعات الإرهابية والأفكار المتطرفة، ونرى أن مثل هذا القرار سوف يزيد من وطأة الفتن وعدم الاستقرار في المنطقة، وقد يكون مبرراً قوياً للجماعات الإرهابية في نشر المزيد من الأفكار المتطرفة، مما يؤثر على استقرار وأمن وسلام دول المنطقة ومن ثم السلم والأمن الدوليين.

وأكدت ضرورة حل القضية الفلسطينية بالطرق السلمية، وحث إسرائيل على الدخول مع الفلسطينيين في مفاوضات جادة برعاية دولية متعددة الأطراف، بهدف حل القضية الفلسطينية، وضرورة الخروج من الاجتماع بقرارات تدعم القضية الفلسطينية، مع التأكيد على أهمية دعم البند الطارئ في الاتحاد البرلماني الدولي الخاص بالقضية الفلسطينية.