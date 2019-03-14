تنبيه إلى ارتفاع القروض المتعثرة في المغرب

أشارت وكالة التصنيف الائتماني فيتش راتين في تقرير لها إلى تسجيل ارتفاع في معدل القروض المتعثرة، والمشكوك في استرجاعها مقارنة مع القروض الإجمالية، والتي قدمتها البنوك المغربية السبع الكبرى في السنوات الخمس الأخيرة.

وأوضحت الوكالة أن معدل القروض المشكوك في استرجاعها تطور ليصبح بنسبة قدرها 9.8 في المائة، خلال نهاية النصف الأول من السنة الماضية، والذي وصفته فيتش راتين بالمرتفع جدا مقارنة بالأسواق النامية في العالم. وبحسب التقرير الأخير للوكالة والخاص بالقطاع المصرفي، فإن هذه الوضعية المالية من الممكن أن تتفاقم بشكل أكبر، باعتبار أن متانة نماذج الاستهلاك المبنية على معيار التقارير المالية الدولية رقم تسعة (IFRS 9).

وقالت الوكالة الكائن مقرها في نيويورك الأمريكية، إن انطلاق العمل بمعيار التقارير المالية الدولية رقم تسعة، دفع المؤسسات المصرفية المغربية لزيادة المؤونات المتعلقة بمخاطر القروض، ما مكن من تغطية مخاطر الائتمان على الوجه الصحيح. وفي متم شهر يناير من العام الماضي، مكنت احتياطات البنوك المغربية المذكورة في التقرير، وهي سبع مجموعات بنكية، من تغطية متوسط 83 في المائة من القروض المشكوك في استردادها، مقارنة مع قرابة 73 في المائة مسجلة في متم سنة العام قبل الماضي