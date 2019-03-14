كلفة حرب الطرق..3800 قتيل و 2.5 %من الناتج الداخلي الخام سنويا!

تحت شعار “السلامة الطرقية مسؤولية الجميع”، نظمت محكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها، أمس الأربعاء بطنجة، يوما دراسيا بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، وذلك للمساهمة في إثراء النقاش القانوني بين مختلف الفاعلين، كما شكلت هذه الندوة فرصة لإبراز الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.

وتطرق المتدخلون، إلى دور النيابة العامة في منظومة السلامة الطرقية، والدور الزجري للقضاء، بالإضافة إلى أسباب حوادث السير، والمفارقة الوقائية كآلية لتكريس السلامة الطرقية، وأهمية التشوير الطرقي في تنظيم حركة السير.

وأشار المتدخلون إلى أن حوادث السير تخلف سنويا حوالي 3800 قتيل، وتكلف الدولة ماديا ما يقارب 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.